4月22日に発表された20日時点の県内のガソリン価格は、前の週から約2円値上がりしました。5週ぶりの値上がりです。22日に発表された20日時点の県内のレギュラーガソリン・1リットル当たりの平均小売価格は、前の週から1.9円値上がりして163.1円でした。値上がりに転じたのは5週ぶりです。全国平均は169.5円で、こちらも前の週から2円、5週ぶりに値上がりしました。値上がりの要因について石油情報センターは、「政府は