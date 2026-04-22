本記事はRoktによる寄稿です。決済に求められてきたのは、速さだった。オフラインではレジを止めないこと、オンラインではチェックアウトの摩擦をいかに減らすか。それが長年の競争軸だった。だが今、決済事業者に求められる条件が変わりつつある。エージェンティックAIの台頭、決済手段の急増、データ活用への圧力。これらの変化が重なるなかで浮かび上がるのが、「決済の瞬間（トランザクションモーメント™）を、いかに価