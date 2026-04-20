毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週は新作のスマホです。今回紹介したスマホは購入検討時に必ずチェックすべき?定番機能?があります！それは、どの端末もFeliCaチップが非搭載なことなんです。これにより、モバイルSuicaをはじめとする交通系、QUICPayなどでのタッチ決済機能には非対応。ただし、「POCO X8 Pro Max」のようにNFCのTypeA／Bチップ搭載の端末なら、Google Payに対応