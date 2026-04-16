2026年3月4日に東京高裁より宗教法人法に基づく解散を命じられた、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）。教団の財産は清算人の管理下に入り、施設も原則として使えなくなった同団体だが、高裁の決定から1カ月経った4月7日、共同通信が『旧統一教会、新団体を8日設立へ』との記事を報じたことで、SNSでは大きな批判が集まっている。「共同通信は関係者への取材を通して、旧統一教会の元幹部らが8日にも新たな団体『FFWPU』を設立す