5月4日の「スター・ウォーズの日」に向けた『スター・ウォーズ』関連コレクションとして、『STAR WARS』が4月17日（金）より、『THE MANDALORIAN AND GROGU』が4月28日（火）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアにて順次発売される。＞＞＞「スター・ウォーズの日」に向けたアイテムをチェック！（写真13点）ディズニーストアから、5月4日の「スター・ウォーズの日」に