『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した天木じゅん3月30日（月）発売『週刊プレイボーイ15号』のグラビアに登場した天木じゅんちゃん。これまでに幾度となく週プレの誌面を飾ってくれたレジェンドグラドルの彼女から衝撃発表が！まさかの展開、あわせてインタビューもお読みください。【写真】天木じゅんのグラビア＊＊＊【天下を取ると決めた日】――じゅんちゃん!!グラビアのタイトルも「卒業」になっていますが、夏