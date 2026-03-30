

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した天木じゅん





3月30日（月）発売『週刊プレイボーイ15号』のグラビアに登場した天木じゅんちゃん。これまでに幾度となく週プレの誌面を飾ってくれたレジェンドグラドルの彼女から衝撃発表が！ まさかの展開、あわせてインタビューもお読みください。

【写真】天木じゅんのグラビア

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【天下を取ると決めた日】

――じゅんちゃん!! グラビアのタイトルも「卒業」になっていますが、夏頃をメドにグラビアを卒業してしまうとのこと。突然の発表にビックリしました！

天木 そうなんです。昨年10月に30歳になり、それを記念した写真集『あまぽち』（小学館）も出すことができました。

そうした節目にこれまでの道のりを振り返り、この先のことを考えた結果、「グラビアでやれることは十分やらせてもらった。グラビアを卒業するなら今が一番いいタイミングかな」って思ったんです。

――去年、エイプリルフールにSNSで「本日をもちまして、天木じゅんはグラビアアイドルを引退します」と宣言し、ヤフーニュースで取り上げられるほど話題になりましたが、今回もネタってことは？ できればそうあってほしいんですが......。

天木 この週プレさんの発売日は3月30日でエイプリルフールじゃないですし、今回はガチなんです。しかも、あのときは卒業を信じる人が意外と多くて炎上してしまい、多方面にご迷惑をおかけしました。そんな経緯もあるのに、ネタのわけないじゃないですか！

――実際、卒業を発表することに対しての思いは？

天木 グラビアがなければ今の私はないですし、この巨乳に救われてきた人生だと思うんです。私にとって一番の武器であり、相棒。それだけに、この決断をするまでに時間がかかりました。

自分勝手な考えですが、グラビアをちゃんと続けている中で、「え、やめちゃうの？」って惜しまれつつ卒業するのってカッコいいなって。

――グラビア活動を振り返ると、どんなことが頭をよぎりますか？

天木 アイドルをやっていた17歳の頃に、水着の仕事をやることになって。初めて雑誌に出たのが、週プレさんの企画ページでした。

実は編集部での顔合わせのとき、初めて三角ビキニを着たんです。それまでガッチリと胸をホールドするタイプのものしか着たことがなかったから、ビキニから横乳がハミ出るなんてことをまだ知らなくて。それを見たスタッフさんが「スゴい新人が現れた！」って目を輝かせていたのを今でも覚えています（笑）。

――規格外のサイズだもんね、じゅんちゃんのおっぱい。

天木 こんなに期待してもらえるんだったら、絶対にグラビアの天下を取ってやろうって、最初の撮影のときに覚悟を決めました。そしていつしかコンプレックスは自信に変わっていったんです。

――じゅんちゃんのスゴいところは、どんなテーマの撮影でも想像を超えた表現力を見せてくれること。過去の週プレのグラビアを見ると、キン肉マンになったり、ギャルになったり、大人数の企画モノでも大活躍。通常のグラビアでも、変幻自在のおっぱいパフォーマンスで誌面をユニークに、そしてセクシーに彩ってくれました。

天木 その時々の流行はすべてやっていたと思います（笑）。トレンドに乗り遅れたくないですし。一方で人とは違うことをやりたいっていう欲求も強かったので。週プレさんの撮影は、いつも刺激的で、本当に楽しかったですね。

――グラビアをやっていて大変だったことは？

天木 体形維持ですね。もうそこに尽きます。撮影までの3日間は何も食べないって決めたのに、ガマンできずに食べちゃって自己嫌悪に陥ったり。

これが私のベスト！っていう状態で撮影に臨めたことなんて、ほとんどなかったような気がします。ムリなダイエットをして体調もメンタルも悪くなる負のスパイラルでしたから。最近は体質改善したこともあって、そこからは抜け出せましたが。

――グラビア卒業後の活動は？

天木 天木じゅんとして、もちろん今までどおり芸能活動は続けていきます。グラビア活動は夏まで続けるので、悔いのないように走り抜けたいと思っています。ラストグラビア、お楽しみに！

スタイリング／伊井田礼子 ヘア＆メイク／花房みなみ

●天木じゅん

1995年10月16日生まれ 兵庫県出身

身長149cm B95 W59 H93

血液型＝A型

趣味＝サウナ、ゴルフ、麻雀、ポーカー

特技＝ダンス、料理

○週プレデビューしたのは2014年の部活ユニフォーム特集。以来、グラビア業界のトップランナーとして活躍。昨年4月1日にエイプリルフールのネタとして自身のXでグラビア引退を発表し、大きな騒動に。今回はネタではありません。

公式X【@jun_amaki】

公式Instagram【@jun.amaki】



天木じゅんデジタル写真集『卒業』 撮影／西條彰仁 価格／1650円（税込）





取材・文／高篠友一 撮影／西條彰仁