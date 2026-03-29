とあるおうちで暮らす猫ちゃんたちにとって、ソファの上は歩きなれたお散歩コース。しかしときどき、3歳の人間の男の子が、そこにおもちゃの車を並べて駐車場にしてしまいます。そんなとき、猫ちゃんたちはどうするのでしょうか。彼らの“気遣い”がXで話題を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】このほど飼い主さんがXに投稿したのは、背もたれや肘掛けにおもちゃの車が並び、駐車場さながらの状