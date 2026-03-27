「キモチいい部屋にしよう。」をキャッチコピーにした、虫よけなのに主張が激しい珍アイテムが登場します。株式会社TENGAは3月27日、アース製薬とのコラボレーションによる限定アイテム「アース虫よけ つるだけTENGA」と「アース虫よけ おくだけTENGA」を発売しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】老舗の虫ケアメーカーとアダルトプロダクトブランドという、なかなか結びつかない両社の組み合わせ。アー