俳優・松平健の代表的イメージである「マツケンサンバ」をモチーフにしたキャラクターIPをアニメーションとして展開する新規YouTubeアニメプロジェクト「マツケンアニメ」が始動した。プロジェクトは、2026年3月28日に開幕する「AnimeJapan 2026」のタツノコプロブースにてプロモーション動画を初公開し、YouTubeでの配信は、2026年夏の開始を予定している。【画像】キラキラ感がすごい…松平健が登場した『ちゃお』「マツケン