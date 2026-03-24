出川哲朗、長嶋一茂、ホラン千秋――このちょっと不思議なMCトリオが送る番組『出川一茂ホラン☆フシギの会』。3月20日（金）の同番組では、巷を賑わせている「2026年問題」を考える新企画が放送された。番組では、実際に2026年に起こるといわれている問題を5つピックアップ。MC全員がクイズ形式で未来の展開を予想し合った。まっさきに手を挙げた出川は、「2026年、ついにAIが○○になる!?」という問題に対し、「人間になる」と回