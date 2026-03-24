心待ちにしていた春本番の到来です。大分地方気象台は24日、桜の開花を発表しました。 【写真を見る】大分で桜の開花を発表去年より1日早く、平年並み週末にかけて見頃へ 大分地方気象台は24日午後2時すぎ、ソメイヨシノの標本木に花が5輪咲いたことを受けて、桜の開花を発表しました。去年より1日早く、平年並みとなりました。 24日の県内は昼頃まで晴れて、大分の最高気温は16.9度となりました。この暖かさの影響で、23日