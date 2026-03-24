高校スポーツの春の全国大会が開幕。福岡で開催されているテニスの選抜大会では、個人・団体の「二冠」を目指す大分舞鶴のキャプテンに注目が集まっています。 【写真を見る】高校テニス界の逸材・大分舞鶴の太田周「選抜で圧勝したい」その先にある世界一へのビジョン 強豪・大分舞鶴、雪辱を誓う テニス男子団体で20年連続26回目の出場となる強豪・大分舞鶴。しかし、去年11月の九州大会では3位に終わり、3連覇を逃し