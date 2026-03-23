ウクライナの駐日大使を務めていたセルギー・コルスンスキー氏が2026年3月21日、ホワイトハウスでの高市早苗首相の振る舞いをめぐり、SNSで称賛をつづった。「首相はワシントンD.C.で素晴らしい手腕を発揮した」トランプ大統領との首脳会談に際して撮影された写真の中に、黒いセットアップ姿の高市氏が、オーケストラをバックにガッツポーズをとり、絶叫しているように見える写真があったためだ。エネルギッシュな一枚に、SNSでは