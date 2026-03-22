大分県豊後高田市にある県立香々地青少年の家で22日、アスレチック施設がリニューアルされ、子どもたちがさっそく新しい遊具を体験しました。 県立香々地青少年の家では約1億円をかけてアスレチック施設のリニューアルが行われ、22日関係者が出席して完成を祝いました。青少年の家では老朽化などで業者から使用不可と判定された設備を6年間使っていた問題が判明し、去年8月から工事に着手していました。 今回すべり