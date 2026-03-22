人気漫画『葬送のフリーレン』の第3回キャラクター人気投票が29日まで開催中で、現在の順位の一部が発表された。発表されたのは、前回2位だった断頭台のアウラは現在6位となっている。【画像】ドヤ顔のアウラ様『葬送のフリーレン』話題になった原作シーン前回よりも現状順位を落としている人気キャラのアウラ様の結果にネット上では「…ありえない…」「アウラさま劣勢…」「出てないのに6位も凄すぎ」「アウラ人気すぎる