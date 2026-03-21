関西広域連合が運用するドクターヘリ関西1府6県に配備されているドクターヘリ8機のうち、大阪、徳島の2機が4月以降当面飛べない見通しとなっている。運航を委託してきたヒラタ学園（堺市）との契約が3月末で切れ、新たな委託先が見つからないためだ。残る6機も一部は運休が見込まれ、関西広域連合はカバー体制の強化を進める。8機はいずれもヒラタが運航を担ってきたが、休職や退職で整備士が確保できなくなり、昨年7月から順