編集者の箕輪厚介氏（４０）が２０日に自身のユーチューブチャンネルを更新。Ｘで舌戦を繰り広げた実業家の溝口勇児氏について持論を語った。暗号資産「ＳＡＮＡＥＴＯＫＥＮ」が問題となった溝口氏は、Ｘで大王製紙元会長の井川意高氏ら一部の実業家と激しい論戦を展開。井川氏との言い合いを見守った箕輪氏は「価値観も違うと思うし、言葉遣いだけには気をつけてほしいよね」と助言した。また、別の実業家との論戦で「キ