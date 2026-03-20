大分県豊後大野市の「稲積水中鍾乳洞」で20日、水中調査が行われ、ダイバーが水深97.4メートルのポイントに到達しました。これは国内の洞窟潜水における最深記録となる見通しです。 【写真を見る】稲積水中鍾乳洞で前人未到の水深97.4mに到達国内の洞窟潜水で最深記録をマーク大分 稲積水中鍾乳洞の調査に挑んだのは、プロダイバーの大濱裕次さんと加藤大輔さんです。今回は洞窟潜水の新たな魅力を