ベネズエラが米国を破りＷＢＣ初優勝を飾った。快挙を祝い、同国のロドリゲス代行大統領はＸ（旧ツイッター）で、現地１８日（日本時間１９日）を「国民の祝日」とすることを宣言した。ロドリゲス氏は「ビバ！ベネズエラ！」とのメッセージとともに喜びの動画メッセージを公開。続けて１８日を「国民の祝日、非労働日とすることを決定しました」と宣言した。必要不可欠な業務に就いている人たちを除き、特に若者に向けて「広場