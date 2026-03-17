シンクイノベーションより、アニメ『ハイキュー!!』グッズの予約販売を開始した。集英社『週刊少年ジャンプ』で2012年2月から連載がスタートした、バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一による『ハイキュー!!』。この傑作を原作とするテレビアニメシリーズは2014年からは、毎日放送・TBS系列にてテレビアニメの放送が始まり、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作された