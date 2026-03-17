現在、私たちの生活を直撃している物価高の対策として、注目されているのが「給付付き税額控除」です。政権公約にも盛り込まれたこの制度は、単なる減税とも給付金とも異なる新しい支援の形として期待されています。 特に注目したいのは、制度導入までの「つなぎ」として検討されている飲食料品の消費税ゼロ％施策です。総務省の家計調査などのデータをもとに、この制度が私たちの家計にどのような影響を与えるのか解説