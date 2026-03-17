大分県内の子どもたちが手がけた絵画や造形作品を紹介する県ジュニアデザイン展が、17日から大分県立美術館で始まりました。 【写真を見る】「県ジュニアデザイン展」始まる自由な発想、力作545点を展示大分 県ジュニアデザイン展は創作の楽しさを通して、子どもたちの豊かな心を育もうと毎年開催されています。今年は園児や小・中・高校生が授業などで制作した作品8万2000点が寄せられました。審査の結果、推奨に選ばれた54