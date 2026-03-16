日本プロ野球選手会の公式Xアカウントが3月16日、野球の国際大会「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」に出場した選手や監督らに対する誹謗（ひぼう）中傷をSNS上で多数確認していると公表しました。悪質な投稿に対して、厳正な措置を講じると呼び掛けています。【画像で見る】「えっ…」これがWBC日本代表への誹謗中傷を監視する“AIシステム”です！公式アカウントは「WBCの結果を受け、侍ジャパンの選手や監督・