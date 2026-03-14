現在、PC用パーツの価格高騰が続いていますが、これにより主流のノートPCの小売価格が最大40％上昇する可能性があると報じられています。 市場調査会社・TrendForceのレポートによると、デスクトップ向けDRAM（メモリ）価格は一部の地域で安定しているものの、ノートPC向けDRAMは急速に上昇しているとのこと。これにSSD（ストレージ）価格の高騰が重なり、状況はさらに悪化する可能性があると指摘されています。 具体例