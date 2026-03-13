3月13日の朝、松茂町の徳島飛行場で草が焼ける火事がありました。航空便などへの影響は、ありませんでした。これは、四国放送が徳島阿波おどり空港に設置しているカメラの映像です。13日の朝6時30分頃、滑走路の脇の草地で突然、炎が上がり始めます。炎は白い煙をあげながら、みるみる燃え広がっていきます。数分後、自衛隊の消防車が到着して消火にあたり、約20分後に鎮火が確認されました。徳島飛行場を管理する海上自衛隊徳島教