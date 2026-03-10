ヴィークレアは3月2日、「&honey（アンドハニー） マトメイク スティック ミラクルホールド4.0」よりスギ薬局グループ限定で、サンリオのキャラクラー 「クロミ」 デザインを数量限定発売しました。ジェル状のマスカラタイプで、手を汚さず崩れた前髪を簡単に整え長時間キープすることができます。“クロミの秘密の果実の香り”は、爽やかでフルーティな香りが楽しめます。■&honey史上最強のキープ力※1 前髪特化ヘアステ