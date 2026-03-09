猫の「元気がない」ときに考えられる4つの原因 猫の元気がなくなる理由は、病気だけとは限りません。猫はとてもデリケートな動物なので、私たちの想像以上に周囲の影響を受けやすいのです。 まずは、愛猫の周りで最近変わったことがなかったか、思い返してみましょう。 1.環境の変化によるストレス 猫は自分の縄張りが変わることを嫌うため、引っ越しや家具の配置替え、あるいは新しい家族（赤ちゃんや新しいペッ