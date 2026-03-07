普段当たり前のように使っている大型家具も、手放してみると思いがけないメリットが見えてくることがあります。ミニマリスト歴11年のインフルエンサー、SHIROさん（30代）は、ベッドとマットレスを手放し、寝袋に乗り換えました。すると、収納がすっきりし、掃除の手間も大幅に減ったといいます。寝袋を導入して感じたメリットについて、詳しく教えていただきました。ベッドを手放して敷布団へ。しかし手間は減らせなかった「来客