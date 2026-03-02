グラフィックデザイナーの永井一正が、2月23日に急性呼吸不全のため96歳で死去した。葬儀は3月1日に近親者のみで執り行われ、後日お別れの会の開催を予定している。【画像をもっと見る】永井は1929年大阪市生まれ。戦後日本のグラフィックデザインの黎明期から第一線で活動し、復興期から高度経済成長期にかけての日本社会における視覚文化の基盤を築いた。札幌冬季五輪のシンボルマークをはじめ、JA、東京電力、三菱UFJフィナ