全国有数の観光地由布市湯布院町に春の訪れを告げる辻馬車開きがきょう行われました。 辻馬車は51年前の1975年に運行を開始した由布院観光の名物です。きょうは恒例の辻馬車開きが行われ神事とテープカットの後地元の園児や小学生らが乗車し短いコースを体験しました。 辻馬車はJR由布院駅をスタート。のどかな田園風景の中、約1時間かけて観光名所の佛山寺や宇奈岐日女神社を巡り駅に戻るコースで予約