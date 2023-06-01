ブンデスリーガ 25/26の第24節 ドルトムントとバイエルン・ミュンヘンの試合が、3月1日02:30にジグナル・イドゥナ・パルクにて行われた。 ドルトムントはファビオ・シルバ（FW）、カリム・アデイエミ（MF）、マクシミリアン・バイアー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバイエルン・ミュンヘンはハリー・ケーン（FW）、ルイス・ディアス（FW）、セルジュ・ニャブリ