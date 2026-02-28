宇佐神宮で御鎮座1300年を記念した巫女体験会が行われ、参加者が日本の伝統文化を学びました。 この体験会は宇佐神宮や商工会議所などで作る実行委員会が企画しました。28日は県の内外から女性12人が参加。参加者は巫女の装束を身にまとうと、権禰宜から玉ぐしを奉げる作法や参拝の仕方について学びました。 また、世界平和の祈りが込められた「浦安の舞」にも挑戦し伝統文化に触れました。 参加者「一個一個慎重に行うからこそ