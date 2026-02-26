ＪＭＡＣＳが急動意、朝方取引開始後早々にスタートダッシュで水準を切り上げ、ほぼ一直線に１４００円台まで駆け上がった。昨年末、大納会（１２月３０日）につけた１４１５円を上抜き、２０１７年７月以来約８年半ぶりの高値圏に浮上している。通信・防災用電線メーカーで光ファイバーケーブルも手掛け、ＡＩデータセンター建設ラッシュの恩恵を受けるポジションにあるほか、屈曲性