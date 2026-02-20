家電量販店からパソコンを盗んだ疑いでベトナム国籍の男が逮捕されました。ベトナム国籍のファム・ベット・フィー容疑者は2025年12月、東京・板橋区の家電量販店からノートパソコン1台を盗んだ疑いがもたれています。ファム容疑者は、展示品のパソコンに繋がれていた防犯ワイヤーを外して持ち去ったということです。ファム容疑者はこれまでにも同じ手口でカメラやパソコンを繰り返し盗んでいて、今回で3度目の逮捕となります。盗ん