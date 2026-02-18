シニア犬の介護に欠かせないお世話 1.体調変化を見逃さないための毎日の観察 シニア犬の介護では、日々の小さな変化に気づくことが大切です。 「昨日まで食欲旺盛だったのに今日は全然食べてくれない」ということがよくあります。「昨日まで元気に歩いていたのに今日はお散歩に行きたがらない」ということもよくあります。 また次の日にはよく食べるようになり、元気に小走りでお散歩を楽しんだ、ということもよくあります。