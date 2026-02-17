20:00マクルーフ・アイルランド中銀総裁、イベント講演 18日 2:45バーFRB理事、労働市場について講演（質疑応答あり） 4:30デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、経済について講演（質疑応答あり） 片山財務相、イベント「Digital Space Conference 2026」出席 米国イラン高官協議再開 中国市場は春節（旧正月）のため休場（～23日） 香港市場は春節（旧正月）のため休場（19日まで）