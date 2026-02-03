全長3.9m！ マツダの「小さな高級車」がスゴイ！マツダのコンパクトカーといえば、長年ラインナップを支えてきた「デミオ（現マツダ2）」のイメージが強いですが、かつてその影で、独自の上質感と個性を放っていたモデルが存在しました。その名は「ベリーサ」。2004年に登場し、「シック、モダン、ハイクオリティ」をキーワードに開発された“小さな高級車”です。【画像】超カッコイイ！ これがマツダの「小さな高級車」です