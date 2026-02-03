全長3.9m！ マツダの「小さな高級車」がスゴイ！

マツダのコンパクトカーといえば、長年ラインナップを支えてきた「デミオ（現マツダ2）」のイメージが強いですが、かつてその影で、独自の上質感と個性を放っていたモデルが存在しました。

その名は「ベリーサ」。2004年に登場し、「シック、モダン、ハイクオリティ」をキーワードに開発された“小さな高級車”です。

【画像】超カッコイイ！ これがマツダの「小さな高級車」です！（42枚）

そんなベリーサのボディサイズは、全長3975mm×全幅1695mm×全高1530mm。

プラットフォームこそ2代目デミオと共有していましたが、そのコンセプトは全く異なるものでした。

エクステリアは、クリアレンズのプロジェクターヘッドランプや、曲面を多用したシンプルながらも艶のあるデザインを採用。

インテリアにおいても、ブラックアウトメーターや造り込みにこだわった厚みのあるシートを採用し、クラスを超えた上質な空間を演出していました。

装備面でもその高級志向は徹底されており、当時はまだ珍しかったカードキー式のアドバンスドキーを標準装備としたほか、HDD内蔵のミュージックシステムや本革シートといったハイグレードなオプションを用意。

さらに遮音材を増やして静粛性を高めるなど、コンパクトカーの常識を覆す作り込みがなされていました。

その完成度の高さは専門家からも認められ、デビューした2004年には日本カー・オブ・ザ・イヤーの「ベストバリュー賞」を受賞。

走りの良さと品質を兼ね備えた良作として評価されました。

しかしベリーサは、市場での販売において苦戦を強いられます。

最大の要因は、同じショールームに並ぶ“身内”のデミオが強力なライバルとして立ちはだかったことでした。

デミオ自体が走行性能や実用性に優れた優秀なクルマであったため、多くのユーザーは価格の高いベリーサではなく、コストパフォーマンスの良いデミオを選んでしまったのです。

もちろんマツダも手をこまねいていたわけではありません。

テコ入れ策として、当初オプションだった本革シートを一部グレードで標準装備化するなど、プレミアム路線をさらに強化する改良を重ねました。

結果として11年という異例のロングセラーモデルとなりましたが、爆発的なヒットには至らず、後継モデルも登場しないまま2016年にひっそりと生産を終了しました。

現在、マツダはブランド全体で「プレミアム化」を推進し、上質なクルマ作によって評価を高めています。

その源流とも言えるコンセプトを20年も前に体現していたベリーサは、まさに「誕生が早すぎた名車」と言えるでしょう。

流行に左右されないシンプルでモダンなデザインは今見ても古さを感じさせず、中古車市場もその独特のキャラクターを愛するファンから根強い支持を集めています。