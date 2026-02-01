「プロレス・新日本」（１日、後楽園ホール）約６年ぶりに開催されたヤングライオン杯の決勝が行われ、３年目の村島克哉（２５）が逆エビ固めで嘉藤匠馬（２３）を撃破し、初制覇した。同期対決となった決勝で執拗（しつよう）な左腕殺しに遭った村島は、嘉藤の脇固めで窮地に陥ったが、何とかロープに逃れた。カウンターでのフロントスープレックスで形勢を逆転。豪快なアバランシュホールドでたたきつけると、強烈な逆エビ