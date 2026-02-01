クレジットカードの年会費は無料なものもありますが、ゴールドカードになると「1万円」前後の年会費がかかるものもあります。海外旅行にほとんど行かない場合、ゴールドカードを持つことはもったいないのでしょうか。本記事では、ゴールドカードの年会費の実態や、空港ラウンジ利用以外のメリットについて詳しく紹介します。 “年会費1万円”は高すぎる!? ゴールドカ