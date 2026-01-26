衆議院選挙の公示日をあす（27日）に控え、外国人の人権問題などに取り組む11の団体が共同声明を発表し、各政党や候補者に対して、ヘイトスピーチなど外国人への偏見を煽らないよう求めました。外国人人権法連絡会師岡康子 事務局長「ヘイトスピーチは日常的にマイノリティーを傷つけますが、選挙におけるヘイトスピーチはとりわけ特別なものです。『外国人が優遇されている』『外国人による犯罪が多い』などというのは、根