――――――――――――――――――― 1月26日 (月) ―― ◆国内経済 ・12月白物家電出荷額 (10:00) ・11月景気動向指数[改定値] (14:00) ・12月首都圏マンション市場動向 (14:00) ・12月外食売上高 (14:00) ・原子力規制委が浜岡原発不正を巡り中部電力 に立ち入り検査 ・5年クライメー