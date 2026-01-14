MLBでもプレーした元巨人・上原浩治さんが14日、自身のSNSを更新。巨人時代にはチームメートとしてプレーし、先日現役引退を発表した前ロッテ・澤村拓一さんにねぎらいの言葉を送りました。上原さんは、澤村さんとの2ショット写真などを自身のインスタグラムに掲載。本文には「拓一…おつかれさん！おめでとう。まだまだ出来るって思うけど、自分で決めたことやもんな。次のステージで頑張ってよ」とつづり、門出へのエールを送り