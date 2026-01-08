レアアース関連品目など「軍民両用品」の日本への輸出規制強化について、中国外務省の報道官は「国家の安全と利益を守るため」などとして対応を正当化しました。【映像】中国外務省・毛寧報道局長の発言中国外務省・毛寧報道局長「高市早苗総理の台湾問題に関する誤った発言が、中国の主権と領土保全を侵害し、公然と中国の内政に干渉し、中国に対し武力による脅威を発している」中国外務省の報道官は7日の会見で、レアアース