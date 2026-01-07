徳島市の鳴門教育大学附属中学校で1月7日、生徒らが寄せ書きの筆をふるう、新年の伝統行事「揮毫式」が行われました。体育館にずらりと並んだ75本の掛け軸。その名も「雄名録」。これらは毎年、時の校長が記した年頭の言葉のまわりに、生徒全員が署名したものです。この雄名録を完成させる「揮毫式」は、鳴門教育大学附属中学校で1951年から続く新年の伝統行事です。なかには、声優の豊崎愛生さんや、チームラボの猪子寿之代