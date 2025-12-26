西武からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた今井達也投手（２７）がアストロズと契約合意したことが１日（日本時間２日）、分かった。４５日間の交渉期限が米東部時間の２６年１月２日午後５時（同３日午前７時）に迫る中での電撃合意となった。米国でも２０２６年を迎えた現地時間の１月１日。今井がアストロズに加わることが現地でも一斉に報じられた。複数の報道によると３年総額５４００万ドル（約