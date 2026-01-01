巨人は1日、チームスローガンは「前進 〜GIANTS CHALLENGE〜」に決まったと発表した。▼ 阿部慎之助監督メッセージ「昨季はリーグ３位で優勝争いに絡めず、クライマックスシリーズでもファーストステージ敗退という結果に終わってしまいました。何よりファンの方々に非常に悔しい思いをさせてしまった責任を強く感じています。なぜ勝てなかったのか、目をそらさずに敗因と向き合うのはもちろんですが、だからといって決して後ろ