「いいねを押しただけ」「既読をつけただけ」という、そんな何気ないSNSのやりとりが、相手との距離感を思わぬ形で縮めてしまう…。【豆知識】ぜひ覚えて！元刑事が伝授する「ストーカー」被害を防ぐ10カ条がコレです！近年のストーカー被害は、かつてのような「待ち伏せ」や「つきまとい」だけではありません。SNSを通じた軽いやり取りが、「まだ自分に気がある」「関係が続いている」という誤解を生み、被害につながるケー