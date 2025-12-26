米カリスマ主婦で実業家のマーサ・スチュワート（84）が、英ウェールズのサッカーチーム、スウォンジー・シティAFCの共同オーナーとなった。カリスマ主婦としてライフスタイルに関する事業を展開しているマーサは、先日オーナー就任が発表されていた友人でラッパーのスヌープ・ドッグ、クロアチアサッカー代表ルカ・モドリッチに続いたか